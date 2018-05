Si sgretola la facciata posteriore di una palazzina in via Polignano, paura tra i residenti

Si è sgretolata quasi completamente la facciata di una delle palazzine di edilizia popolare in via Polignano: è accaduto questa mattina nel quartiere San Valentino, tra la paura e le proteste dei residenti, che hanno visto grosse lastre di intonaco precipitare al suolo.

Intervenuti sul luogo i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i residenti e verificare la situazione, unitamente agli agenti della Polizia Locale.

I condomini sollecitano ora un intervento tempestivo dell'Arca Puglia Centrale, già IACP, che gestisce l'Edilizia Pubblica. Non è la prima volta che accade, già diverse sono state in passato le segnalazioni, per fortuna per eventi accaduti prevalentemente nelle ore notturne, che non hanno provocato danni a persone che potevano trovarsi nei paraggi.



Quella della manutenzione delle case popolari è una storia che si trascina ormai da diversi anni. Intanto, risale a diversi mesi fa lo stanziamento di circa 110 milioni di euro da parte dalla Regione Puglia per la riqualificazione integrale di numerosi alloggi del patrimonio regionale ARCA, i più vecchi, quelli pericolanti. L’intervento dovrebbe prevedere l’adeguamento per la sicurezza statica e sismica, barriere architettoniche, domotica sociale, rinnovo di impianti tecnici ed efficientemente energetico, sperimentazione di condivisione di servizi e coabitazione sociale.