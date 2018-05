Trovato in possesso di 26 dosi di cocaina, arrestato 29enne andriese

Al via la creazione di un albo provinciale degli internati militari italiani della Bat

Si è conclusa, il 30 aprile 2018, la Mostra “Gli Internati Militari Italiani nei lager nazisti” organizzata dalla Sezione di Barletta della Società di Storia Patria per la Puglia e curata dalla dottoressa Laura Fano. È stata, per molti cittadini, l’occasione per conoscere uno degli