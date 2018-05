Scompare all'età di 82 anni Leonardo Di Pilato

Scompare all’età di 82 anni, dopo un breve periodo di malattia, Leonardo Di Pilato, padre della ex presidente del Consiglio Comunale nonché commissario cittadino di Forza Italia, l’avv.to Laura Di Pilato.

È stato tra i primi optometristi, ad Andria, a esercitare la professione nella sede di piazza Catuma per poi trasferirsi in via Giovanni Bovio, in quella che è l’attuale sede del partito azzurro cittadino.

Le esequie si terranno mercoledì alle ore 16.30 presso la chiesa dell’Immacolata.

All’avv.to Laura Di Pilato e alla sua famiglia le condoglianze della redazione di AndriaLive.