Una vita breve, troppo, ma intensa. Una vita piena di passione: il calcio la più grande. Si è spento questa notte un vero combattente, dopo una battaglia, l’ultima, circondato dall’amore della famiglia, degli amici, dei docenti e di tutti quanti lo hanno amato e continueranno a farlo.

Miki ha vissuto per lo sport, che si trattasse di tifare Fidelis in Curva Nord al Degli Ulivi o allo Stadium la Juventus non faceva differenza, l'importante era continuare a sognare con il pallone. Sogni che sono diventati spesso anche realtà, come lo scorso maggio quando Michele ha incontrato molti dei campioni bianconeri quali Nedved, Buffon, Del Piero, Higuain, Dybala, Pjanic ed il tecnico Allegri in occasione della Finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Passione ricambiata molto spesso dal tifo organizzato andriese, che negli anni non ha mai smesso di mostrare il suo sostegno con un striscione a lui dedicato: l'ultimo proprio domenica durante l'ultima gara di campionato della Fidelis contro la Virtus Francavilla. Ci piace pensare che d'ora in poi Miki sarà al fianco di Marco e di tutti i cuori biancazzurri che formano da qualche parte lassù una Curva tutta speciale.

Alla famiglia grande che lo ha accompagnato nel cammino di questi anni, dimostrando quanto forte può essere l’attaccamento alla vita, le più sincere condoglianze della redazione.