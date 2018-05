Visita flash alla Questura di via Indipendenza, ma nessuna domanda al procuratore Di Maio

Una visita fugace, quella del Procuratore Capo di Trani dr. Antonino Di Maio ad Andria, dopo che lo stesso si è soffermato prima presso il commissariato di Barletta.

Attorno alle ore 12, orario previsto come da programma, si attendeva il Procuratore Capo in via Indipendenza presso il cantiere della nuova Questura. Lì, ad aspettare il dr. Di Maio ma anche le eventuali autorità civili, c’eravamo noi: i giornalisti, rimasti delusi da un atteggiamento incomprensibile e irrispettoso.

Nel cantiere non ci fanno neanche entrare e ai nostri cari lettori non possiamo che riportare il “nulla”.

Gradiremmo delle spiegazioni, e chissà se mai le avremo. Ci restano soltanto dubbi sullo stato dell’arte dei lavori, su quello che avremmo potuto chiedere come, ad esempio, a che punto si è con il tanto atteso potenziamento delle Forze dell’Ordine sul territorio andriese.