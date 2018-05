Strage treni, il 16 luglio tutti davanti al Gup del Tribunale di Trani

Inizierà il 16 luglio l’udienza preliminare, davanti al Gup del Tribunale di Trani, per decidere se dovranno essere processati i presunti responsabili del disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, costato la vita a 23 persone e il ferimento ad altre 51.

La data dell’inizio del procedimento è stata notificata ieri ai difensori degli imputati e delle parti offese e si terrà davanti al Gup Angela Schiralli.



«Questo è il primo passo di una lunga e faticosa battaglia, che ci aspetta per vedere finalmente i 19 indagati sul banco degli imputati. Noi familiari siamo pronti» scrivono dall’Astip, l’associazione strage treni in Puglia 12 luglio 2016.

La Procura di Trani ha chiesto il processo per 18 persone e una società in qualità di persona giuridica. Si tratta di Vito Piccarreta e Alessio Porcelli (capistazione di Andria e Corato); Nicola Lorizzo (capotreno); Francesco Pistolato (dirigente coordinatore centrale); Enrico Maria Pasquini e la sorella Gloria (i dirigenti dell'epoca di Ferrotramviaria); Massimo Nitti (direttore generale); Michele Ronchi (direttore di esercizio); Giulio Roselli, dirigente divisione infrastruttura di Ferrotramviaria; Vito Mastrodonato, dirigente responsabile della divisione passeggeri di Ferrotramviaria; Francesco Giuseppe Michele Schiraldi (capo unità organizzativa tecnica responsabile del coordinamento delle attività delle unità tecniche di divisione e del supporto infrastruttura); Tommaso Zonno (coordinatore responsabile dell'unità tecnica trazione e scorta ferroviaria); Giandonato Cassano (coordinatore di ufficio responsabile dell’unità tecnica formazione e regolamenti unità sociale); Antonio Galesi (capo unità tecnica e responsabile unità tecnica movimento stazioni); Virginio Di Giambattista (direttore generale della direzione generale per i sistemi di trasporto e impianti fissi e il trasporto pubblico locale); Elena Molinaro (direttore della divisione 5 della direzione generale-Tpl); Alessandro De Paola e Pietro Marturano (direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria, il primo dal gennaio al giugno 2011 e dal giugno 2013 al dicembre 2014, il secondo dal 19 febbraio 2015); infine, Ferrotramviaria spa (per l’illecito amministrativo dipendente dai reati commessi dai Pasquini e dai dirigenti).

Contestati, a vario titolo, i reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose. In particolare, ai due capistazione Vito Piccarreta e Alessio Porcelli viene contestato anche quello di falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.