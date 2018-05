Incidente in via Santa Maria dei Miracoli Copyright: N.c.

Incidente stradale su Via S. Maria dei Miracoli: bilancio 3 feriti lievi e auto gravemente danneggiate.

È accaduto intorno alle ore 13 in prossimità dell'incrocio con Via Laghi Alimini tra due autovetture, una Lancia Y e una VW Golf, che per cause ancora in corso di accertamento da parte degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria intervenuti per i rilievi di rito, si sono violentemente scontrate.

Intervenuta sul posto anche un'autoambulanza del 118.

I due conducenti e un passeggero trasportato su una delle vetture hanno riportato lievi lesioni per le quali però sono ancora sottoposti ad accertamenti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo"di Andria.

Veicoli caricati con il carro-attrezzi perché non più marcianti in conseguenza dei gravi danni riportati, a confermare, sottolineano dal Comando di Polizia Locale, che una delle concause è stata l'elevata velocità tenuta da uno dei veicoli coinvolti.

Spesso le strade del centro urbano, soprattutto quelle periferiche, vengono percorse a velocità ben superiori a quelle consentite, con la naturale conseguenza dell'aumento della sinistrosità e tutto quello che ne deriva.