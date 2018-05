Centro storico al setaccio: un arresto e diverse segnalazioni di assuntori sostanze stupefacenti

Ulteriori servizi di prevenzione e repressione dei reati sono stati messi in atto dalla Compagnia dei Carabinieri di Andria la scorsa serata. Questa volta lo scenario operativo è stato il centro storico della città federiciana, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi e fulcro della movida andriese.

In particolare, sono stati organizzati ed eseguiti posti di controllo nei pressi dei principali luoghi di aggregazione e sulle principali piazze comunali.

Nel corso del servizio, integrato con l’aggiunta di 20 militari, sono state identificate 40 persone, tra le quali 16 sottoposte ai domiciliari; controllare 21 autovetture ed elevate 7 contravvenzioni al Codice della Stradai.

A finire nella rete dei Carabinieri è stato un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di dimora, C.A.V., 33enne di Andria. Il pregiudicato è stato notato da una gazzella mentre, in orario notturno, “passeggiava” in bicicletta nei pressi della Villa Comunale, in violazione alle prescrizioni che gli obbligavano la permanenza in casa. Per il 33enne sono così scattate le manette e su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

10 le persone sorprese a consumare o detenere modici quantitativi di sostanze stupefacenti, tutte segnalate alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. A loro carico, complessivamente, sono stati sequestrati 20 grammi di droga tra marijuana, cocaina ed hashish.