Spaccata nella notte in città, ladri in azione in una gioielleria di viale Crispi/via R. Margherita

Spaccata nella notte ad una gioielleria del centro cittadino. Erano circa le 4 stamattina quando una banda di malviventi, si presume fossero in 4, a bordo di un'Audi sono arrivati in via Regina Margherita ad angolo con viale Crispi e hanno compiuto un furto alla gioielleria ivi presente.

In una manciata di minuti, sono entrati in azione dopo aver infranto la vetrina dell'esercizio commerciale presumibilmente con una mazza di ferro e hanno prelevato orologi e preziosi in esposizione per un valore in via di quantificazione.

Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri e un'altra dell'istituto di vigilanza.

Al vaglio dei Carabinieri ora le immagini delle videocamere poste nella zona.