Ufficio Tributi nel caos

Ufficio tributi preso d’assalto stamattina dagli utenti andriesi che, dopo aver ricevuto questi giorni il bollettino per il pagamento della tassa comunale, e dopo aver riscontrato anomalie sul calcolo della stessa, si sono dovuti recare presso gli uffici comunali di via Bari per “risolvere” l’inghippo e per vedersi recapitare, laddove esattamente verificato, il nuovo bollettino per non incombere nel pagamento di tasse non dovute.

Purtroppo l’imminente primo appuntamento con la scadenza, fissato a domani 16 Maggio 2018, ha fatto sì che gli uffici fossero affollati negli ultimi giorni dai tanti cittadini che chiedono informazioni in merito.

Alcuni degli errori segnalati: pagamento delle annualità precedenti regolarmente pagate; quota variabile delle pertinenze sulla prima abitazione che in realtà non sono dovute; in merito si attende una risposta sul versamento non dovuto effettuato per le annualità precedenti.

La foto a corredo dell'articolo è stata segnalata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle.