Evade dai domiciliari, arrestato andriese dalla Polizia

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volanti del Commissariato di Andria, ha tratto in arresto V. M, per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura della Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, cui si trovava sottoposto.

L’uomo, nel corso di tre distinti controlli eseguiti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Andria, non è stato trovato presso il proprio domicilio. Raggiunto dai poliziotti nel corso della notte, è stato quindi tratto in arresto. L’uomo, in passato, aveva più volte violato gli obblighi delle misure cui era stato di volta in volta sottoposto. Trovasi ora ristretto presso la Casa Circondariale di Trani.