Cedimento in via Garibaldi Copyright: AndriaLive

È passato appena un giorno dal cedimento del pavimento che ha interessato Largo Grotte che un'altra buca si è aperta in via Garibaldi, all'angolo di via Piemonte, sul manto stradale al confine con il marciapiedi.

Ad accorgersene sono stati alcuni residenti che hanno notato una pendenza evidente al lato della carreggiata e lungo il canale di scolo.

In via precauzionale è stata transennata la zona. Si dovrà aspettare in mattinata l'arrivo dei tecnici per capire l'entità del danno alla sede stradale ed eventuali fattori che hanno provocato il cedimento del manto stradale e l'apertura della buca.

Non è escluso che le abbondanti piogge dei giorni scorsi siano la causa scatenante dell'ennesimo cedimento del manto stradale.

Ulteriori aggiornamenti verranno dati nelle prossime ore