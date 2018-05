Un cittadino scrive al Sindaco: «Più attenzione al centro storico»

L'estate si avvicina e, dopo le denunce dei commercianti sull'assenza di un regolamento per il centro storico, arrivano le prime segnalazioni dei cittadini - che, a onor del vero, non mancano anche durante il resto dell'anno.

Questa volta un cittadino, che si firma "un elettore sostenitore", scrive una dura lettera indirizzata al Sindaco Giorgino in cui lamenta la noncuranza istituzionale nei confronti dei residenti del borgo antico. La denuncia riguarda ancora una volta la situazione di degrado della zona di Fravina, l'abbandono del verde che vegeta in maniera incontrollata, la mancata manutenzione delle strade e delle caditoie, chiedendo un intervento immediato.

«Mi onoro di essere un cittadino del Centro Storico della nostra Città ed e per questo che tento di attirare la sua attenzione su alcuni problemi, che, probabilmente Lei, ignora in quanto vive in una città dove l’attenzione al centro Storico è più sensibile.

Sicuramente Lei conosce la zona che va da piazza Toniolo all’Officina San Domenico, punto di ritrovo dei giovani che la sera dalle 20,00 alle 24,00 (circa) si soffermano consumando bevande di ogni genere, fumando di tutto per poi finire, nella maggior parte dei casi, in tafferugli.

Le posso garantire che, come me, anche gli altri residenti più volte hanno telefonato ai vigili i quali rispondono continuamente che sono impegnati in altri interventi (interventi che si limitano al solo controllo del passeggio in Viale Regina Margherita, Viale Crispi, Corso Cavour e viale Roma).

Per non parlare poi dell’abbandono del verde che vegeta in maniera incontrollata e questo grazie ai vostri esperti che sostengono che le piante non vanno potate tutti gli anni (questo potrebbe essere condiviso se questi si trovassero in zone con ampi spazi e non adiacenti alle costruzioni).

Mancata manutenzione delle strade che con il loro basolato mobile producono infiltrazioni di acqua piovana e cadute dei pedoni.

Da anni non viene fatta la manutenzione delle caditoie e di conseguenza non permettono un drenaggio delle acque piovane le quali creano pantani e assorbimento nel terreno finendo sotto gli immobili.

Ritengo, signor Sindaco, che sia Lei, in primis, che gli amministratori Comunali dobbiate rivolgere più attenzione al Centro Storico e non ricordarsi di questo solo durante le campagne elettorali».