Bomba nella notte davanti ad un'abitazione in zona Inps

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere questa notte, quando erano circa le ore 01.30, davanti ad un'abitazione nei pressi dell'Inps.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia. Nessun ferito per fortuna solo danni ai vetri di alcune abitazioni e agli infissi della casa sotto cui è esploso. Indagini sono ora in corso da parte dei Carabinieri per risalireagli autori del gesto.

Al vaglio degli inquirenti le videocamere di sorveglianza della zona limitrofa. S'indaga anche sulla polvere da sparo utilizzata per l'esplosivo.