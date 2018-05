Incidente di Ferragosto 2017 a Boccadoro: 23enne a processo dall’8 ottobre

Sarà processato con il rito abbreviato – a partire dall’8 ottobre prossimo - Alensio Serjani (23enne barlettano di origine albanese), accusato di aver tamponato un’auto sulla statale 16 all’altezza di Boccadoro, la notte tra il 14 e il 15 agosto scorso, provocando la morte di tre persone. L’udienza per il processo abbreviato è stata fissata (su richiesta dei difensori Raffaele Dibello e Francesco Pollice) dal gup Rossella Volpe, dopo che il gip aveva disposto il giudizio immediato. Nell’incidente morirono l’andriese Antonio Montrone (57 anni), Angela Maddalena (54) e Svitlana Kovalova (57 anni, originaria dell’Ucraina), tutti residenti a Bisceglie che viaggiavano a bordo di una Toyota Aygo.

Quella notte il giovane, poi risultato positivo all’alcol test, a bordo di una Fiat Stilo “percorreva – secondo quanto contestato dalla pm Mirella Conticelli - la statale 16 in direzione Sud a velocità elevatissima” e “all’uscita Trani Boccadoro tamponava l’autovettura Toyota Aygo guidata dal Montrone”. Per lui e le donne a bordo non ci fu via di scampo: l’auto prese subito fuoco e rimasero carbonizzati, inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco. I due giovani a bordo della Fiat in un primo momento non si fecero trovare dai soccorritori, poi si fecero identificare e portare in ospedale per essere curati. Serjani, trovato positivo all’alcol test, venne subito arrestato e piantonato in ospedale. Dopo il ricorso al Tribunale del Riesame, il giovane aveva ottenuto gli arresti domiciliari (con autorizzazione a poter frequentare la scuola) e, attualmente, è libero.