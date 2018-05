Spacciatore in trasferta sul litorale biscegliese arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno portato a compimento una positiva attività antidroga culminata con l’arresto di un 48enne, andriese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il proficuo servizio è stato avviato a seguito dell’osservazione, ripetuta nel tempo ed in orari pressoché rituali, dell’uomo sul litorale biscegliese. Al verificarsi dei soliti fugaci scambi con giovani avventori, i militari hanno deciso di intervenire e sottoporlo ad un controllo. Il sospettato, tutt’altro che innervosito dall’intervento dei Carabinieri, all’inizio, ha ostentato assoluta tranquillità, forte della convinzione che il mero ingiustificato intrattenersi in quella zona non potesse costituire ragione d’accusa.

Ma le verifiche dei Carabinieri non si sono fermate alle apparenze ed occultato nel vano motore di un ciclomotore che era nella sua disponibilità, molto difficile anche da raggiungere ed individuare, è stato rinvenuto e sequestrato un involucro contenente diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi circa; nella sua disponibilità anche una somma di 750 euro, in piccolo taglio, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio.

Condotto presso la Tenenza Carabinieri di Bisceglie, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la propria abitazione andriese, ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.