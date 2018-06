Controlli dei Carabinieri nel centro storico: 3 arresti e sequestro di droga

Ulteriori servizi di prevenzione e repressione dei reati sono stati messi in atto dalla Compagnia dei Carabinieri di Andria la scorsa serata. Questa volta lo scenario operativo è stato il centro storico della città federiciana, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi e fulcro della movida andriese.

In particolare, sono stati organizzati ed eseguiti posti di controllo nei pressi dei principali luoghi di aggregazione e sulle principali piazze comunali.

40 le persone identificate, 30 le autovetture controllate. 10 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate.

A finire nella rete dei Carabinieri, in particolare della locale Stazione CC e del Nucleo Operativo e Radiomobile, su ordine dell’Autorità giudiziaria, sono stati tre pregiudicati del luogo: D.T.L., 52enne originario di Minervino Murge (BT), e I.N., 25enne andriese, i quali dovranno scontare la pena della reclusione di oltre un anno presso la Casa Circondariale di Trani, per vicende giudiziarie legate allo smercio di sostanze stupefacenti; G.S., 57enne di Andria, invece, è stato ristretto presso il proprio domicilio per l’infrazione alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, cui era sottoposto.

Sono state, inoltre, sorprese ben 8 persone, nell’atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanze stupefacenti, tutte segnalate alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. Sequestrati complessivamente 20 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, cocaina ed hashish.