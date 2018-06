​Minaccia dipendenti pubblici con fucile ad aria compressa e poi fugge

Erano da poco passate le ore 9 stamane quando un uomo è entrato nei locali degli uffici dell’ARCA Puglia situati al piano terra di Palazzo di Città ed ha chiesto di parlare con i dipendenti.



Una questione, a quanto pare, legata con molta probabilità all’assegnazione di un’abitazione popolare. Qualche momento concitato e poi la “minaccia”: l’uomo ha mostrato un’arma contenuta in una confezione regalo portata a braccio.

È fuggito poi, ma la sua fuga è durata pochissimo in quanto i Carabinieri, intervenuti sul posto, dopo poco lo hanno individuato e portato in Caserma. Hanno potuto appurare che l’arma in possesso dell’individuo era un fucile ad aria compressa regolarmente in commercio.

Dell’accaduto è stata informata la Procura.

Intanto, a seguito della visita inaspettata che com’è comprensibile ha gettato nel panico i dipendenti, l’ufficio decentrato dell'ARCA Puglia ha chiuso al pubblico stamane.