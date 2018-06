Ladro "bloccato" nel garage mentre tentava di rubare un'autovettura

Si è introdotto nel garage di un'abitazione in via Parigi, esattamente al civico 119, con la chiara intenzione di rubare un'autovettura ricoverata nel suo box, sembrerebbe una Bmw, ma alcuni condomini si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno prontamente dato allarme a Polizia e Carabinieri che sono giunti sul posto, assieme ad un'autovettura dell'istituto di vigilanza.

Nel frattempo l'uomo è rimasto "intrappolato" nello stesso garage che, a quanto pare era in panne e nella giornata odierna alcuni artigiani lo stavano sistemando.

All'arrivo delle forze dell'Ordine per l'uomo non c'è stata possibilità di fuga. I militari sono intervenuti in tempo, lo hanno bloccato e portato in caserma a bordo di una gazzella dei Carabinieri.