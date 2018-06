“Andriesi differenti” sfilano per le vie del centro cittadino per manifestare contro il totale menefreghismo delle istituzioni sul tema della salute. La città di Andria aspetta da ben 5 anni il "Profilo della salute", fondamentale per analizzare e approfondire quelle che potrebbero essere le cause delle diverse patologie che colpiscono i cittadini e ipotizzare interventi finalizzati a ridurle.

Un argomento più volte dibattuto su cui però c'è torpore da parte delle istituzioni e dell'Asl Bat in primis.

All'indifferenza risponde soltanto la Onlus Andriese "Onda d'Urto" che oggi, è scesa nuovamente in piazza, supportata da intere scolaresche e cittadini sensibili alla tematica (circa 400 in totale) che hanno voluto manifestare contro il sistema che ad oggi non è stato ancora in grado di redigere tale, importante, documento.

La manifestazione, inoltre, è stata anche fortemente voluta dal direttivo e dai suoi associati per manifestare la totale solidarietà al dottor Dino Leonetti che nei giorni scorsi, preso dalla sconforto, ha voluto provocatoriamente lanciare un messaggio forte "gettando la spugna" e "arrendendosi" di fronte all'inerzia delle istituzioni.

Nel disinteresse di chi ha il potere di cambiare le cose, Onda d'Urto, intanto, si dà da fare, ed ha già avviato una sua indagine attraverso questionari somministrati ai pediatri andriesi che produrranno dei dati, molto probabilmente disponibili entro fine anno, che potrebbero scattare una "fotografia" sullo stato di salute dei bambini andriesi, e chissà che nel frattempo anche le istituzioni si sveglino da questo lungo e pauroso letargo.