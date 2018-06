Nanucc era un bracciante che non sapeva leggere e scrivere: in compenso un po’ la natura, un po’ l’educazione familiare e ambientale gli avevano insegnato a fare figli. Come facesse era un mistero per i vicini: anche durante la guerra, e lui era al fronte, approfittava delle licenze per fare il suo dovere coniugale. Sette figli mise in fila, tutti suoi per la legge. Non erano altrettanto convinte le malelingue. Ma Nanucc non aveva tempo per i pettegolezzi.

Prima della guerra un lavoro lo aveva presso un padrone che gli assicurava un certo numero di giornate lavorative l’anno. Dopo invece era tutto cambiato e lui ogni sera usciva p prmmett, non sempre con esito favorevole. Per la verità prima che partisse per servire la patria gli avevano spiegato che se riusciva a tornare vivo il governo gli avrebbe dato una casa e un po’ di terreno, come aveva fatto con i reduci della guerra d’Africa. E lui qualche volta era stato a Montegrosso ad ammirare quelle case coloniche mentre egli abitava in un sottano nel centro storico. Possiamo dire che partì per la guerra animato da questa prospettiva.

Ma la Buonanima la guerra la perdette e al ritorno in Andria Nanucc si accorse che la musica era diversa. Lavoro non ce n’era e i proprietari agricoli erano restii ad assumere. Si parlava di occupare le terre abbandonate e molti coltivavano la speranza di un terreno proprio. Ecco che un giorno i braccianti si organizzarono e si riversarono proprio su Montegrosso dove c’erano terreni abbandonati dai proprietari e anche da qualche colono che o era morto in guerra o aveva cambiato mestiere. Erano in tanti in quella borgata alla ricerca di qualcuno che li guidasse. Per fortuna arrivarono Giovanni Spione, Vincenzo Sinisi e altri (comunisti e sindacalisti) che cercarono di prendere tempo per stabilire un dialogo con le autorità. Ma arrivò prima il battaglione san Marco a bloccare ogni dialogo. Molti spingevano per lo scontro. I sindacalisti imposero invece la calma anche per prendere tempo, avendo gli stessi provveduto a inviare un emissario a Cerignola per prendere consiglio da Di Vittorio, il quale invitò tutti a concludere la manifestazione e di tornare a casa: con gli animi esacerbati non era difficile che scappasse il morto. Anche Nanucc tornò mogio mogio a casa, con il cervello impegnato nella ricerca di un idea che consentisse di portare il pane ai figli. A dritta e a manca riuscì a sopravvivere per qualche anno partecipando attivamente alla vita sindacale ma sempre appartato, possiamo dire discretamente attivo. Fino a quando il governo De Gasperi fece la riforma fondiaria. Non era riforma dell’agricoltura, ma aveva di mira il recupero dei “fondi” abbandonati e la loro distribuzione a favore dei disoccupati. Per fortuna era nell’elenco degli aventi diritto. Per la verità egli non ha mai saputo se a inserirlo nell’elenco fu il sindacato o la comunità braccianti di don Zingaro. Infatti egli si barcamenava tra le manifestazioni sindacali e le messe domenicali nella sede della comunità: era buona gente, il comunismo per loro poteva essere cristiano. Infatti capitava spesso che sia nei comizi che nelle prediche fossero espressi gli stessi concetti, magari nei comizi con accenti più arrabbiati. Nanucc finalmente ebbe un pezzo di terreno sulla murgia nei pressi di monte Caccia con annessa casa colonica.

La distribuzione dei terreni fatta da Mussolini andò bene perché giocò sul fattore sorpresa: espropriò i terreni non coltivati, ma i latifondisti tenevano abbandonati anche terreni buoni e fu una fortuna per gli assegnatari. Negli anni cinquanta invece furono assegnati terreni lontani dal centro cittadino e scadenti sotto il profilo produttivo. I proprietari per paura di un nuovo esproprio avevano provveduto a coltivare i terreni produttivi. Ma, incurante di questo, Nanucc raccolse i figli e la poca mercanzia che aveva in casa e si trasferì sulla collina. Né la moglie né i figli opposero resistenza: non avevano pretese e l’idea di vivere in una casa “vera” creò entusiasmo. Infatti si sistemarono bene, fecero amicizia con gli altri assegnatari, gli impiegati dell’ente riforma erano pronti a risolvere ogni problema. Nanucc comprò un po’ di animali da cortile, qualche pecora anche per soddisfare le familiari esigenze culinarie. Cominciò a dissodare il terreno: e qui il lavoro subito divenne duro perché man mano si rendeva conto di aver avuto una pietraia e trovare un po’ di terreno coltivabile era faticoso.

Cominciarono ad affacciarsi i ladri di bestiame e di attrezzi da lavoro e per la famiglia cominciò la paura. La moglie cominciò a dare segni di insofferenza preoccupata per i figli, per la loro educazione (la possibilità di frequentare la scuola era occasionale anche per le difficoltà climatiche d’inverno) e per la loro salute (avere un medico quando non stavano bene era una impresa). Intanto gli impiegati dell’ente riforma non si vedevano più e non si preoccupavano più delle loro problematiche. Solo don Riccardo ogni tanto si faceva vedere per un pensiero di conforto, una preghiera comune e qualche giocattolo o dolce per i bambini.

Intanto i primi due figli (Sabbell i Lanard) erano diventati grandi e quella vita lontana dal mondo non piaceva più e insistevano a gran voce di tornare in città, anche perché a diciott’anni Sabbell voleva frequentare qualche scuola di ricamo per imperare un mestiere e, perché no, qualche ragazzo per pensare al futuro. Insisti oggi e piangi domani finalmente a Savnodd (la moglie di Nanucc) venne l’idea: aveva lei una sorella molto più grande di lei, sposata ma senza figli. Aveva la sua agiatezza perché il marito faceva u scarpoir.

Si fece accompagnare dal marito in Andria e andò a trovare la sorella, le spiegò la situazione e le chiese di ospitare i due ragazzi: disse che dovevano venire insieme perché una doveva aiutare l’altro e l’altro doveva proteggere l’una. «Tiue, disse alla sorella, l’ha da dè soul u litt, p’u rest s’anna dè da fè. C poue maritt voul bgghiè a fadghè Lanard meggh, adacsè s potne dè da mangè». Assicurò quindi che al primo fastidio i ragazzi sarebbero tornati sulla murgia. La sorella convinse il marito ad accettare: «almein abbvescn la cois», disse sorridendo. E così avvenne.

In effetti la casa sulla murgia si impoverì, Nanucc perse l’aiuto nel lavoro della terra ma nella casa della zia in Andria la vita abbvscioie. Sabbell rinunziò al ricamo perché la zia era brava nel cucito, mentre Lanard dopo un tentativo di trovare lavoro presso qualche falegnameria si adattò a rimanere nella bottega dello zio che era ben avviata. Infatti molti padroncini si rifornivano qui per le scarpe su misura che u scarpoir sapeva fare alla perfezione. Ma lo zio non volle approfittare del lavoro di quel ragazzo che si era da subito dimostrato capace e oltre al vitto e l’alloggio pattuì la settimana che il ragazzo passava intatta al padre.

Anche Sabbel si diede da fare prima aiutando la zia poi, imparando il mestiere cominciò a curare le ragazze. A queste piacevano le chiacchiere che spesso trasformavano in sogno Con due amiche aveva preso l’abitudine di uscire per la passeggiata, quando capitava andava a ballare (controllata a vista dal fratello) e qualche volta andavano a cinema abbasc a u trabbcch. Fu proprio qui che nacque il sogno: il bigliettaio vedendole belle e ben sviluppate s vleiv scquè la chiacchr (voleva prendersi confidenza) chiese un giorno se non avessero pensato a fare cinema e suggerì l’indirizzo dove a Roma si faceva la selezione. Non l’avesse mai detto: tutte e tre si fecero le foto e inviarono la richiesta di partecipazione oggi diremmo al casting. Nei giorni di attesa della risposta la loro mente inseguì il sogno della celluloide: Sabbell diventò Isa che parlava solo in italiano (maccheronico). Furono salti di gioia quando si trovarono tra le mani l’invito a presentarsi a Roma per il provino. «Nan s n parl nemmein», dissero in coro i genitori delle tre attrici immaginarie e il sogno tornò nel cassetto. I Sabbel si rassegnò a realizzare vestiti.

Lanard si era dedicato con passione al suo mestiere limitandosi a fare scarpe nuove mentre alle riparazioni provvedeva lo zio. Il 16 settembre del 1959 Lanard si alzò presto. Con un amico doveva andare a Barletta a comprare il pellame per le scarpe. Lo zio gli aveva raccomandato di fare presto. E lui con altri due amici si erano messo d’accordo con uno che aveva la macchina per fare presto. Presero la strada secondaria dalla Madonna dei Miracoli per arrivare prima su via Canosa dove nei pressi di Barletta c’era il magazzino di pellame. Arrivati però a Barletta si trovano davanti una folla immensa di persone che piangevano, si disperavano: al centro un enorme cumulo di macerie: era crollato un palazzo di cinque piani e sotto le macerie c’erano ancora persone, alcune delle quali probabilmente ancora vive. Tutti e tre gli amici non ci pensarono due volte e si misero a scavare a mani nude per favorire il lavoro dei vigili del fuoco: 58 vittime fu il triste risultato. Lanard tornò a casa senza pellame e per prevenire l’eventuale ira dello zio gli raccontò subito quanto era accaduto. Lo zio alla fine disse: «Lanà, t sì fatt ommn, la pteich è la taue». Lanard abbracciò lo zio che gli sussurrò nell’orecchio: «quann ieun tra u pizz i l crstioin coip l crstioin tann addvent homm’n». Lanard gli chiese: «zizì cumà pozz doic grazie da homm’n?» E lo zio sorridendo gli accarezzò il viso: «facenn addvntè chiù grann la pteich». Lanard chiuse: «statt tranguill». Nei giorni successivi andò a trovare il padre per portare la bella notizia. Lo trovò a letto con la febbre. La madre gli raccontò che non se la sentivano più di rimanere in campagna: non c’era pace per i furti continui, il lavoro era pesante ma il guadagno scarso, i fratelli erano diventati grandicelli e vivevano male. Lanard chiese alla madre se volessero tornare in Andria. «Magari», rispose con una voce flebile senza speranza.

Lanard tornò in Andria ne parlò con la sorella prima e poi con la zia. Lo zio era inutile consultarlo, tutti sapevano che avrebbe fatto tutto quello che la moglie avesse deciso. Si guardarono intorno nel vicinato e trovarono due stanze libere. Il fitto era abbordabile, Lanard i Sabbell guadagnavano abbastanza e chiesero ai genitori di raccogliere le masserizie e tornare in Andria. Nanucc ormai era fuori gioco per il lavoro, i due fratelli ormai adolescenti diventarono garzoni nella bottega di Lanard, le sorelline si misero a fianco di Sabbell nella sartoria. Nanucc, quando vide che le cose andavano per il verso giusto, un giorno si mise l’unico costume che aveva, si fece fare dalla moglie il nodo alla cravatta e si presentò negli uffici dell’ente riforma per dire: «m’avitt doit r preit, i moue bgghiattavill». Tutte le mattine Nanucc continuò ad alzarsi presto al mattino: sbrigate le faccende domestiche si rintanava nella bottega del figlio per intrattenere i clienti raccontando sempre la faccia che fecero gli impiegati dell’Ente Riforma quando andò a restituire il terreno. La moglie invece presidiava la sartoria della figlia tornata ad essere Sabbell ma sempre pronta a raccontare il suo sogno: quella lettera di convocazione per lei era già un’assunzione e raccontava cosa avrebbe fatto accanto a Totò, Manfredi ecc., nella speranza di incontrare anche Gregory Peck, il suo idolo. E la mamma puntuale: «addià aviv’acchiè na famiggh cum a la nostr? Meggh a vest l crstioin, ch’a spgghiatt tiue» (meglio vestire la gente che andarti a spogliarti tu). E pure Sabbell addvndè femmn.