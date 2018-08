Fiat Panda prende fuoco nella notte in via del Risorgimento Copyright: AndriaLive

Fiat Panda prende fuoco nella notte in via del Risorgimento Copyright: AndriaLive

Fiat Panda prende fuoco nella notte in via del Risorgimento Copyright: AndriaLive

Fiat Panda prende fuoco nella notte in via del Risorgimento Copyright: AndriaLive

Un'autovettura Fiat Panda ha preso fuoco nella notte in via del Risorgimento, quasi ad angolo con viale Puglia, questa mattina quando erano circa le ore 5.

Le fiamme alte e il fumo denso hanno spaventato i residenti che hanno allertato i Vigili del Fuoco e le forze dell'Ordine accorse immediatamente sul posto.

Ancora in fase d’accertamento, le cause che hanno mandato in fiamme l'autovettura. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Ulteriori accertamenti sono in corso e al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Per fortuna, l'incendio non ha provocato danni a persone e alla facciata dell'abitazione adiacente.