Questa mattina a Giovinazzo la Polizia di Stato ha localizzato e catturato due pericolosi latitanti facenti parte - secondo le indagini - di gruppi organizzati specializzati negli assalti ai caveau e ai furgoni portavalori. L'operazione che ha condotto alla cattura dei ricercati è stata condotta da investigatori del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Bari, Foggia e Catanzaro, nell'ambito dell'inchiesta - coordinata dalla Procura Distrettuale catanzarese - relativa all'assalto al caveau della "Sicurtransport" di Catanzaro, commesso il 4 dicembre 2016 e che portò all'arresto anche di un 40enne andriese (componente della banda) lo scorso mese di maggio.

La cattura. Alle prime luci dell’alba - si legge in una nota - personale delle Squadre Mobili di Bari, Foggia, Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e del Reparto Volo della Polizia di Stato, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale di Catanzaro, ha catturato due pericolosi ricercati Morra Alessandro e Pazienza Pasquale responsabili, in concorso con altri, dell’assalto milionario al caveau di Catanzaro avvenuto il 4 dicembre 2016. Il 20 aprile, a seguito di un’articolata attività d’indagine, avviata subito dopo l’assalto al caveau della Sicurtrasport di Catanzaro da dove erano stati asportati circa 8 milioni di euro, le Squadre Mobili di Catanzaro e Foggia unitamente al Servizio Centrale Operativo, eseguivano un decreto di fermo, emesso dalla Direzione Distrettuale di Catanzaro, nei confronti di 7 pregiudicati appartenenti alla criminalità organizzata calabrese e cerignolana ritenuti responsabili dell’ingente furto. Alla cattura sfuggivano Pazienza e Morra, quest’ultimo ritenuto il capo del gruppo criminale cerignolano nonché il maggior organizzatore del colpo. Le Squadre Mobili di Foggia, Bari e Catanzaro unitamente al Servizio Centrale Operativo iniziavano sin da subito un’attività investigativa volta all’individuazione dei due soggetti. Tale attività info investigativa consentiva di individuare, nella serata di ieri, una masseria in agro di Giovinazzo in cui si presumeva potessero nascondersi i pericolosi ricercati. Per tale ragioni, d’intesa con la Procura Distrettuale di Catanzaro, veniva effettuata una perquisizione all’interno della masseria che consentiva la cattura dei due soggetti. Nel corso dell’operazione di Polizia Giudiziaria i due ricercati hanno cercato di fuggire ma tutta la masseria era cinturata da agenti di Polizia che sono riusciti a bloccare i due soggetti. Sono in corso approfondimenti sulla posizione del conduttore della masseria all’interno della quale sono stati trovati i due ricercati.