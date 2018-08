Un mare di sangue rosso come i pomodori della morte

Zoumana Djire, maliano, era ad Andria dal 2011, giunto con l’emergenza nord Africa, ospite della casa accoglienza “Gandhi” della Comunità Migrantesliberi.

Oggi avrebbe compiuto il suo 36esimo compleanno, se ieri su quel maledetto pulmino non avesse incontrato la morte sulle strade a ridosso dalle campagne foggiane dove stava lavorando alla raccolta dei pomodori. È nella lista delle 12 vittime dell'incidente avvenuto ieri a Ripalta (Foggia).

Attualmente era residente ad Andria, in una casa sua. Era libero, autonomo e contribuente, lavorava instancabilmente, ora alla raccolta delle olive, ora a quella dei pomodori. Era partito anche per la Sicilia per la raccolta degli agrumi.

Don Geremia Acri: «Noi lo abbiamo accolto, amato, curato. Lui ha fatto sue le regole, il rispetto delle norme, degli altri, si era integrato, e chi ha avuto modo di conoscerlo, lo ricorda come un bravo ragazzo. Nero o bianco, rosso o giallo, pallido o abbronzato, era un uomo».

Qualche settimana fa aveva detto ad alcuni suoi connazionali presenti in città che appena avesse finito il lavoro della raccolta dei pomodori nelle campagne di Foggia, sarebbe tornato in Africa: gli mancava la sua mamma, voleva ricongiungersi con i suoi familiari e purtroppo quei parenti non sanno che il loro figlio è partito per un viaggio eterno.

Il giovane migrante aveva anche partecipato al calendario promosso da “Vite in Ballo” nel 2011.

Domani, sarà tutto dimenticato, i pelati continueranno a costare pochi centesimi e la differenza sul prezzo al consumatore a qualcuno devono pur toglierla! Scusatemi, oggi non è la giornata della polemica. Oggi è solo la giornata del commiato a Zoumana Djire e a tutti gli altri uomini, su quelle maledette strade percorse in questi giorni da migliaia di vacanzieri diretti verso il mare cristallino del Salento, che probabilmente ignoreranno che tra quei pomodori ieri c’era un mare di sangue rosso: il sangue di povere vittime innocenti di un sistema che deve cambiare.