Ordigno rudimentale esplode nella notte in via Fornaci

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere, poco dopo l'una di notte, davanti ad una abitazione in via Fornaci ad Andria, nelle immediate vicinanze degli uffici della Asl Bt.



Forte il boato avvertito in diverse zone della città. Per fortuna nessun grave danno a cose o persone. Solo tanto spavento tra i residenti e qualche vetro andato in frantumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta e la Polizia di Stato che sta ora conducendo le indagini.

Fondamentali saranno le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installate nella zona.