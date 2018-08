All’ombra di Castel del Monte, monumento simbolo del territorio murgiano, i finanzieri della Compagnia di Andria, guidati dal Comandante Doriana Di Leo, hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana nascosta tra i ciliegi e una serra ricavata in un casolare in costruzione.



Le Fiamme Gialle, con l’ausilio di un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Bari - così come anticipato nell'articolo di venerdì 3 agosto - tra rovi e fitta vegetazione hanno rinvenuto oltre 500 piante alte quasi due metri e asservite da un impianto di irrigazione perfettamente funzionante. La piantagione era vigilata da un sistema di allarme.

Seguendo i cavi di alimentazione degli impianti, i militari sono giunti ad un immobile in corso di ristrutturazione adibito a serra in cui erano coltivate altre 300 piante di marijuana. La struttura è risultata dotata di numerosissime lampade fluorescenti e di un impianto di ventilazione per la coltivazione e l’essicazione dello stupefacente.

Le perquisizioni, estese anche ad una villa adiacente al casolare nonché presso gli altri immobili al proprietario dell’area, hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 1,5 chili di marijuana già pronta per essere spacciata sulla piazza andriese: un valore complessivo di oltre 15mila euro.

Da una stima approssimativa l’attività criminale avrebbe consentito una produzione annuale di 500 chilogrammi circa di stupefacente con ricavi per oltre 4 milioni di euro.