Tenta di sventare il furto delle auto dal garage ma i ladri lo investono: grave un 45enne

Ha tentato di sventare il furto delle auto dal garage ma i malviventi lo hanno investito.

È successo stamattina quando erano da poco passate le ore 5, in via Giulio Natta (quartiere Monticelli).

L’uomo, un 45enne era sceso in garage dopo aver sentito rumori sospetti. Di fronte alla scena presentatagli dinnanzi agli occhi, ha tentato di evitare che i ladri portassero via le autovetture (una Golf e una Focus) ma i malviventi uscendo a retromarcia, lo hanno investito e dopo sono fuggiti via con le autovetture appena rubate.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e gli agenti di Polizia di Stato che stanno conducendo le indagini.



Il 45enne è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del locale nosocomio.