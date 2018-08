In un servizio di perlustrazione del territorio, le guardie del Nucleo Guardia Ambientale hanno ritrovato un'autovettura cannibalizzata (marca Peugeot modello 2008) presso la località Palombe, in provincia di Barletta Andria Trani, traversa della SP 13 che porta da Bisceglie ad Andria, al confine fra Trani e Bisceglie.

A seguito di accertamenti, l'auto in questione risultava essere stata rubata in provincia di Bari. Le guardie hanno provveduto ad attivare i colleghi della Polizia Locale, collaborando per le opportune indagini di rito.