Terremoto di magnitudo 4.7 in Molise, paura in Puglia

Forte scossa di terremoto avvertita in molte regioni centro-meridionali e nitidamente anche in città. Diverse le segnalazioni sui social. La scossa è stata registrata alle 23.48 a Campobasso.

Gente per strada in provincia di Avellino e nel casertano. La magnitudo è stata di 4.7. Epicentro a Palata, in provincia di Campobasso, in Molise. Profondità di 19 chilometri.

Non si hanno notizie più precise su danni a persone o cose. Nei pressi di Campobasso i residenti scrivono sui social di aver avvertito un boato.