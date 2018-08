Inagibili alcuni locali degli uffici dell'Asl Bat in via Mons. Di Donna

Una situazione risolta a metà: stiamo parlando dello spostamento degli uffici del Dipartimento di prevenzione della Asl Bat dai vecchi uffici in via Monsignor Di Donna alla nuova sede in via Gabelli.

Proprio nell’immobile vicino al Duomo sono stati riscontrati evidenti problemi di manutenzione, con la conseguente dichiarazione di inagibilità da parte dell’ingegnere Carlo Ieva, direttore dell’area tecnica dell’Asl. A questa dichiarazione è seguita la segnalazione alla direzione generale del direttore del Dipartimento di prevenzione, il dott. Riccardo Matera. Dopo le piogge del giugno scorso infatti, si sono verificate infiltrazioni di acque piovane che, unite al problema dei bagni inutilizzabili, hanno reso indifferibile lo spostamento.

L’immobile in via Di Donna è di proprietà del Comune di Andria, per cui non si possono fare lavori di manutenzione straordinaria: per questo motivo il direttore generale dell’Asl, dott. Delle Donne, a chiesto di reperire locali idonei dove poter trasferire velocemente gli uffici. Nonostante le proposte, questo trasferimento non si è ancora verificato: tra i locali segnalati come idonei, ci sarebbe quello nei pressi del centro commerciale mongolfiera ove prima era ubicata la commissione invalidi e dove la Asl, nonostante l’inutilizzo, pagherebbe ancora il canone.