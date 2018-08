Ancora non funzionante il semaforo all'incrocio di via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Ancora una volta ci troviamo a denunciare una situazione che si ripete fin troppo spesso: il semaforo che dovrebbe regolamentare il traffico, mediamente intenso, tra viale Pietro Nenni, via Castel del Monte e via Padre Savarese, non funziona da settimane. A volte risulta lampeggiante, altre volte proprio spento. L'intersezione in questione è particolarmente importante, snodo della circolazione sia in entrata che in uscita dalla città, in direzione del maniero federiciano: inoltre chi proviene da via Padre Savarese non ha praticamente visibilità su chi giunga da viale Nenni e deve timidamente affacciarsi all'incrocio sperando che non sopraggiunga qualche "genio" della strada a tutta velocità.

I residenti sono stanchi di un disservizio che si ripresenta con troppa frequenza: «Già durante l'inverno scorso - ci scrivono - il semaforo era rimasto spento a lungo e si erano verificati incidenti. In via Trani lo hanno riacceso dopo il grave scontro tra due mezzi: dobbiamo aspettare anche noi che si verifichi un incidente analogo o, peggio, una tragedia per riaccendere le lanterne?».

C'è da specificare che sovente i sistemi semaforici andriesi sono stati oggetto di atti di vandalismo e che, laddove i semafori siano assenti o non funzionanti, pare che la smania di velocità prevalga sul buon senso e sul rispetto del codice stradale: in questo caso specifico, tuttavia, non sappiamo quale sia la causa dello spegnimento della lanterna semaforica di via Castel del Monte, dopo il completamento dei lavori che hanno riguardato la zona.



Rinnoviamo l'invito dei residenti alla riaccensione del semaforo su un tratto, quello in oggetto, che negli anni passati è stato teatro anche di brutte sciagure.