Ancora multe elevate dalla Polizia Locale agli incivili che abbandonano rifiuti per strada grazie alle fototrappole piazzate in luoghi “ad alto rischio” di abbandono: a darne notizia tramite il suo profilo Facebook è l’assessore Pierpaolo Matera.

“Ne abbiamo beccati altri di zozzoni grazie ai controlli mirati della nostra Polizia Locale. Non daremo loro tregua e l'unico antidoto per bloccare l'azione di questi "galantuomini" è una sanzione esemplare. Pagare per il danno fatto alla collettività, per l'idiozia di ostinarsi a lasciare i rifiuti in campagna o in zone non apposite per la raccolta dei rifiuti. La città vi schifa, siete un cancro per la città. Ma noi siamo più ostinati di voi e vi perseguiremo sempre!“.