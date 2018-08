"Anch'io sono la Protezione Civile 2018", i Finanzieri di Andria fanno scuola di soccorso alpino

Nell’ambito del progetto nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile 2018" promosso dal Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con l’Associazione di volontariato Soccorritori “Casal Trinità” di Trinitapoli, i Finanzieri della locale Compagnia hanno incontrato 25 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, ospiti del campo scuola organizzato presso l’Agriturismo “Tenuta Leone” di Canosa.

L’iniziativa rivolta ai giovani della BAT, impegnati in una sette giorni di campo avventura durante i quali i vari Enti deputati ai soccorsi nella circoscrizione si sono alternati in simulazioni di intervento, ha visto in azione anche le Fiamme Gialle con l’obiettivo di informare i giovani sul tema della salvaguardia dei rischi della popolazione e del territorio.

In tale contesto sono stati illustrati i compiti principali svolti dal personale in servizio nel Reparto Speciale S.A.G.F., il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con particolare riferimento ai diversi scenari operativi in cui gli stessi uomini vengono quotidianamente impegnati nel soccorso alle vittime di incidenti in montagna o, più generalmente, nei luoghi impervi ove i normali soccorsi non possono arrivare. Inevitabile dunque il riferimento al contributo da ultimo fornito dai militari di Cosenza nelle operazioni di soccorso e ricerca degli escursionisti travolti dalla piena di un torrente a seguito dell'alluvione nella Riserva naturale Gole del Raganello in Calabria.

Dopo aver dunque sottolineato l’importanza del soccorso organizzato e coordinato in caso di eventi calamitosi con i diversi attori coordinati dal servizio nazionale della Protezione Civile, è stato spiegato il processo di addestramento delle unità cinofile con una dimostrazione nel cortile interno della struttura, con la collaborazione del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanzadi Bari.