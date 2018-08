“Voglio andare a vivere in campagna”: così Toto Cotugno cantava il sogno di tanti che immaginano di svegliarsi col cinguettio degli uccellini, spalancare la finestra e odorare a pieni polmoni i profumi della natura.

Ma nelle campagne andriesi non sempre l’idillio è veritiero: gli abitanti delle ville poste lungo la s.s. 170, all’altezza del km 13,600, sono costretti alla vista e agli effluvi dell’abbondante immondizia abbandonata lungo la strada che costeggia il canale Ciappetta-Camaggio.

E non finisce qui: “più in la sulla strada - ci racconta uno dei malcapitati - e sempre lungo il canale una Fiat multipla bruciata, vetri rotti e parti inquinanti esposte agli abitanti della zona e ai tanti sportivi che si ritrovano su quei sentieri di buon mattino: altro che salutare!! Abbiamo volutamente scelto di vivere in campagna per respirare aria più pulita e invece...

Oltretutto è stato più volte segnalato alla Polizia Locale il disagio ed anche la presenza della carcassa dell’autovettura, ma nessun recupero è stato fatto ad oggi. Neanche sul guard rail divelto sono stati fatti interventi di ripristino”.

Insomma, una situazione che, comunemente ad altre zone della ricca e bella (ma per quanto ancora?) campagna di Andria, suscita ira e sgomento.