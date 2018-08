Era mercoledì 23 maggio 2018 quando cedeva il pavimento di Largo Grotte, facendo aprire una voragine di circa 3 metri di diametro per 2,5 metri di profondità. Sul posto giunsero i tecnici comunali e gli operatori della Multiservice per transennare la zona e agevolare i rilievi e accertare l'origine del cedimento.

A distanza di tre mesi, nulla è stato più fatto. La zona è rimasta tale e quale.

Intanto il "Comitato Largo Grotte", tramite i portavoce Carla Di Ciommo e Emanuela Balducci denunciano a tre mesi dal crollo del manto stradale nella piazza che «nulla è stato fatto sia ha livello di monitoraggio, sia in merito della messa in sicurezza dell'area pubblica».

La zona è frequentata dai bambini, anziani e ovviamente dai residenti che chiedono alle istituzioni un intervento celere.

«Alla luce dei disastri che avvengono in tutta Italia - continuano Di Ciommo e Balducci - siamo preoccupati per eventuali conseguenze disastrose visto che nessun controllo avviene per arginare abusi e pericoli. La zona continua ad essere interessata dal via vai continuo di mezzi per accedere sia agli uffici pubblici situati in piazza che dai residenti che raggiungono le proprie abitazioni».

Preoccupazione dunque per le sorti della Piazza lasciata in balia del proprio destino. Qualsiasi segnalazione, stante l’accaduto, ad oggi sembra non essere stata accolta. La ormai nota condizione di disastro della casse comunali però non giustifica il lassismo con cui viene effettuata la manutenzione delle opere pubbliche, e nel caso specifico di una piazza interessata da un importante crollo che, evidentemente, non può rimanere così come si presenta allo stato attuale: con tavole instabili di truciolato a copertura parziale della voragine.