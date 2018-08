Arrestato 41enne che spacciava in via Fornaci

I Carabinieri della Compagnia di Andria, nel corso dei mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto all’illecita attività dello spaccio di sostanze stupefacenti in area urbana, hanno arrestato un pusher del luogo, con precedenti penali, grazie a diverse segnalazioni giunte in Caserma.



Ieri pomeriggio, infatti, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno predisposto un servizio perlustrativo nella zona di via Fornaci, in quanto era stata segnalata la presenza di un’autovettura, il cui conducente era stato indicato come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, rintracciata l’auto, l’uomo, alla vista dei militari, ha arrestato la marcia e con atteggiamento sospetto, tentando di allontanarsi a piedi. Fermato dai militari ed identificato in A.N. 41enne del luogo, è stato trovato in possesso di 3 dosi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, della somma di circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, nonché di un telefono cellulare, che durante le fasi della perquisizione e del controllo, continuava a squillare incessantemente.

Accompagnato presso gli uffici dell’Arma, è stato dichiarato in arresto, mentre il cellulare, dal quale contestualmente continuavano a giungere diverse chiamate da interlocutori registrati in rubrica con dei pseudonimi, è stato sottoposto a sequestro unitamente alla sostanza stupefacente ed al denaro, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel corso degli accertamenti oltre a dei riscontri effettuati nell’immediatezza sul conto degli acquirenti/chiamanti, gli stessi militari si sono recati presso l’abitazione del pusher dove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ben occultata, nonché materiale per il confezionamento, consistente in un bilancino di precisione, un paio di forbici, del nastro adesivo e dei ritagli di buste bianche. Dell’operazione è stata notiziata la Procura della Repubblica di Trani (BT), il P.M. di turno ha disposto che A.N. venisse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.