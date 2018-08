Non si fermano all’alt, arrestati due pluripregiudicati baresi dopo rocambolesco inseguimento

Ieri sera, due pregiudicati baresi, probabilmente alla ricerca di un obiettivo da depredare, percorrendo la SS. 170 in direzione di Castel del Monte, si sono imbattuti in uno dei posti di controllo predisposti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Andria, per la prevenzione e repressione dei reati in genere. Così, i due uomini, a bordo di un’utilitaria, per paura di essere fermati, hanno invertito repentinamente il senso di marcia, dandosi alla fuga a gran velocità. L’azione non è sfuggita agli occhi dei militari, i quali, immediatamente si sono posti al loro inseguimento.

Dato l’allarme, la Centrale Operativa della Compagnia di Andria faceva convergere nella zona altre pattuglie dislocate sul territorio. L’inseguimento, protrattosi per diversi minuti, vedeva i fuggitivi percorrere la SS.170 in direzione della SP 231, dove un'altra pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intimato loro l’Alt Anche questo posto di controllo veniva forzato, fino a quando, con il sopraggiungere di altre pattuglie, i due malviventi dell’utilitaria, venivano definitivamente bloccati. Gli stessi, identificati in C.R. 45enne del quartiere San Girolamo e D.F. 50enne di Catino San Pio, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati così arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di una radio ricetrasmittente, alcuni telefoni cellulari e dei guanti. Tutto questo materiale è stato sottoposto a sequestro.

Entrambi, su disposizione della competente A.G., venivano, quindi, tradotti presso la Casa Circondariale di Trani, in attesa di giudizio. L’autovettura, di proprietà e condotta da C.R., al quale era stata sospesa la patente di guida, è risultata priva di assicurazione, pertanto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.