Scontro frontale tra una moto e un'auto su Via A. Da Villa. Motociclista ferito gravemente

Scontro frontale tra una moto e un'auto su Via A. Da Villa. Motociclista, trasportato in codice rosso all'ospedale "L. Bonomo" di Andria, è attualmente sottoposto a intervento chirurgico ad entrambi gli arti inferiori presso il medesimo nosocomio.

Erano le ore 19 circa quando per cause, ancora in corso di accertamento da parte degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Andria intervenuti per i rilievi del sinistro stradale, l'autovettura Alfa Romeo Mito, condotta da un ventinovenne, si è scontrata frontalmente con il motociclo condotto da un uomo di 53 anni, che ha riportato pesanti lesioni agli arti inferiori.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso presso il locale Pronto Soccorso.

Dal Comando di Polizia Locale sottolineano che nonostante le pesanti sanzioni, con inevitabili conseguenze sulle patenti di guida, in generale, si continua a guidare in maniera distratta e imprudente, causando così gravi incidenti stradali.