Furto in un'azienda a Ruvo: indagano i Carabinieri di Andria

«Difficile in questa storiaccia stabilire chi sono le guardie e chi i ladri». Esordisce così la nota della Caldarola Legnami Srl di Ruvo di Puglia, vittima di un furto avvenuto la notte del 26 luglio 2018 con la complicità, sembrerebbe, di un dipendente dell’Istituto di Vigilanza di Ruvo di Puglia.

Sull'accaduto, intanto, indagano i Carabinieri di Andria.

La guardia giurata, che a detta dell’azienda sarebbe stata “licenziata in tronco”, pare riuscisse a presentarsi a casa degli sventurati subito dopo che costoro avevano subito un furto, convincendoli facilmente a sottoscrivere il contratto di vigilanza.

«Se si appurasse lo “zampino” della Guardia Giurata per tali fatti, non si escludono azioni legali per responsabilità diretta della società, trattandosi, in tale ipotesi, di reati commessi dal dipendente a vantaggio e nell’interesse della società e resi possibili dalla omessa vigilanza sui comportamenti del dipendente da parte dei vertici aziendali» prosegue la nota della Caldarola legnami Srl che rimarca l’amarezza del comune cittadino per la fiducia tradita e si augura che gli istituti di vigilanza e gli organi di controllo individuino adeguati criteri di selezione delle Guardie Giurate e attuino sistemi di monitoraggio delle loro attività durante tutto il periodo lavorativo.