Un programma di San Riccardo folkloristico saltavo in extremis grazie alla partecipazione di privati che hanno finanziato gli eventi culturali che animeranno la tre giorni di festa popolare dal 15 al 17 settembre 2018.

Un programma che, quest’anno più che mai, diventa “locale” poiché premia la partecipazione di artisti e hobbisti della città, così come avrete modo di leggere dal programma sotto riportato.

Salvi i fuochi d’artificio di domenica 16 settembre e le luminarie. Salvo anche l’evento musicale del lunedì di San Riccardo che vedrà la partecipazione del dj set live di Mario Fargetta. Quindi non un concerto musicale ma una festa di selezione dance del disc jockey storico del Deejay Time, il programma cult-dance di Radio Deejay.

La presentazione degli eventi che animeranno la tre giorni è stata anche occasione propizia per presentare tutta una serie di eventi del cartellone “Andria in Festa” promosso dall'assessorato alla Cultura. Anticipato in conferenza stampa anche l'inizio del festival Castel dei Mondi per il 21 settembre.

Di seguito il programma completo:

15 settembre



- ore 8,00 - Il Lancio di mortaretti (Diana)

- ore 10,00 /12,30 – 17,30 / 24,00 - Chiostro San Francesco

"Il salotto dell'Arte"

con la collaborazione dell'Associazione Turistica "Pro Loco Andria"

-Mostra d'Arte Contemporanea

Artisti: Antonietta di Carlo, Daniela Pagliaro, Nicla Tesse, Maria Pia Cafagna, Teresa Di Renzo, Mariella Sellitri, Saverio Marolla,

"La memoria nelle mani"

Mostra Artistico-artigianale

Maestri artigiani: Antonella Vurchio (Quadri d'autore a punto croce); Francesco Suriano (sculture e angioletti in legni venuti dal mare), Marilinda Rella (I libri di Marilinda, Quiet books-libri sensoriali), Chiara Lambo - Creazioni artistiche in carta, Anna e Mariantonietta Catino (Cesti ed intrecci con rami di ulivo), Maria Alessandra Marolla (Il mondo creativo di Alessandra, Giocattoli creati ad uncinetto), Serena Martiradonna (bigiotteria artistica), Isabella Pistillo (Disegni stilizzati artistici), Alba Nesta (Disegni e Manufatti a punto croce)

- ore 20,00 degustazione a cura delle Strade dei vino doc Castel del Monte

- ore 20,00-21,30 - Chiostro San Francesco (C/O bar san Francisco)-

"Esibizione musicale" a cura della scuola di musica Fryderyk Chopin della prof. Mariella Di Gioia

- ore 21,00 – 24,00 Piazza Catuma Concerto

- Gruppo Musicale "The Pimps" in Concerto

- Esibizione Musicale Daniel Troyo e Meriam Belh

16 Settembre

- ore 8,00 - il lancio di mattarelli a cura ditta Diana

- ore 10,00 /12,30 – 17,30 / 24,00 - Chiostro San Francesco

"Il salotto dell'arte"

con la collaborazione dell'Associazione Turistica "Pro Loco Andria"

-Mostra d'Arte Contemporanea

Artiste: Artisti: Antonietta di Carlo, Daniela Pagliaro, Nicla Tesse, Maria Pia Cafagna, Teresa Di Renzo, Mariella Sellitri, Saverio Marolla.

"La memoria nelle mani"



Mostra Artistico-artigianale

Maestri artigiani: Antonella Vurchio (Quadri d'autore a punto croce); Francesco Suriano (sculture e angioletti in legni venuti dal mare), Marilinda Rella (I libri di Marilinda, Quiet books-libri sensoriali), Chiara Lambo - Creazioni artistiche in carta, Anna e Mariantonietta Catino (Cesti ed intrecci con rami di ulivo), Maria Alessandra Marolla (Il mondo creativo di Alessandra, Giocattoli creati ad uncinetto), Serena Martiradonna (bigiotteria artistica), Isabella Pistillo (Disegni stilizzati artistici), Alba Nesta (Disegni e Manufatti a punto croce)

- ore 20,00 degustazione a cura delle Strade dei vini doc Castel del Monte

- ore 20,00-21,30 - Chiostro San Francesco

"Esibizione musicale" a cura dell'Accademia musicale Federiciana della prof. Agnese Paola Festa

- ore 21,00 – 24,00 Piazza Catuma concerto live

-gruppo musicale "Nuggets" ”La musica è servita” Assoc. di Volontariato “io ci sono”

-gruppo Musicale "Nemisia" "Andria in Festa Live" gruppo Musicale "Nemisia"

- Associazione "No alla droga" – Sensibilizzaione prevenzione droga e alcool

- ore 24,00 - Spettacolo pirotecnico Pirofantasi, Contrada Petrarella

17 settembre

- ore 10,00 /12,30 – 17,30 / 24,00 - chiostro San Francesco

"Il salotto dell'arte" con la collaborazione dell'Associazione Turistica Pro Loco Andria

-Mostra d'Arte Contemporanea

Artiste: Artisti: Antonietta di Carlo, Daniela Pagliaro, Nicla Tesse, Maria Pia Cafagna, Teresa Di Renzo, Mariella Sellitri, Saverio Marolla.

"La memoria nelle mani"

Mostra Artistico-artigianale

Maestri artigiani: Antonella Vurchio (Quadri d'autore a punto croce); Francesco Suriano (sculture e angioletti in legni venuti dal mare), Marilinda Rella (I libri di Marilinda, Quiet books-libri sensoriali), Chiara Lambo - Creazioni artistiche in carta, Anna e Mariantonietta Catino (Cesti ed intrecci con rami di ulivo), Maria Alessandra Marolla (Il mondo creativo di Alessandra, Giocattoli creati ad uncinetto), Serena Martiradonna (bigiotteria artistica), Isabella Pistillo (Disegni stilizzati artistici), Alba Nesta (Disegni e Manufatti a punto croce)



- ore 20,00-21,30 chiostro San Francesco (C/O Bar San Francisco)

"Reading di parole e musica" a cura della scuola di musica Musincanto– musica-danza-artiterapie della prof. Luciana Attimonelli

- ore 21,00 Esibizione Gruppo Musicale "Caroselli"

ore 22,00 Piazza Catuma DJ Set Live Mario Fargetta



Eventi “Andria in Festa”

- 20 settembre alle ore 20,30 presso L'Oratorio San F. Neri Parrocchia S. Giuseppe Artigiano SERATA BAGLIONI con PACO BUCCI a cura dell'Associazione Culturale Asincrono e Didattica 2000

- 22 settembre alle ore 18,00 presso Chiostro San Francesco "I Dialoghi di Trani" con "La scrittura è vita" con Annaelena Benini e Cristina Battocletti a cura dell'Associazione culturale La Maria del Porto

- 27-28-29-30 settembre ore 20,00 presso il Parco Giovanni Paolo II quartiere Europa "September Fest Andria 2018" Fiera della birra evento folkloristico a cura di Sabino Matera Z&M Productions

- 30 settembre ore 21,00 presso Piazza Duomo "Premio per le eccellenze locali" Evento culturale - a cura dell'Associazione Culturale Sinergitaly Promotes Italian Excellences

- 21 settembre inizio Festival Castel dei Mondi (Calendario da esibirsi)