Caste del Monte: auto rubata a due turisti tedeschi

Nel primo pomeriggio di ieri, 2 coniugi tedeschi, giunti in visita presso il Castel del Monte sono stati vittime di un ennesimo furto di auto.

I due turisti avevano preso a noleggio, all'aeroporto di Brindisi, una Nissan Juke nera per potersi spostare liberamente nei dintorni del nostro territorio. Ieri però nei pressi del maniero federiciano, dopo la visita, la scoperta del furto d'auto.

Una volante della Polizia di Stato ha soccorso i due malcapitati, accompagnandoli in commissariato per effettuare la denuncia. Successivamente sono stati accompagnati presso un b&b di Giovinazzo dove avevano lasciato i loro bagagli e, in questi giorni di vacanza, facevano sosta per la notte mentre tutto il giorno giravano in lungo e in largo le nostre città.



Sicuramente una ennesima brutta pagina di cronaca locale che richiama l'attenzione degli amministratori affinché un presidio fisso di sicurezza assieme ad un vero "info point" su a Castel del Monte possano insediarsi una volta per tutte e in pianta stabile a tutela di migliaia di visitatori e a tutela della nostra immagine.