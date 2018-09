Controlli a sorpresa ieri sera nel centro storico: multe anche per i distributori automatici

Controlli a sorpresa ieri sera nel centro storico: fioccano multe anche per i distributori automatici di bevande alcoliche non in regola.

«Ieri sera personale in borghese della Polizia Locale - commenta l'ass. alla Polizia Municipale Pierpaolo Matera - ha pattugliato il centro storico per monitorare la situazione e reprimere atti non consentiti. Per la violazione nella vendita di bottiglie di vetro dopo le ore 21 sono stati sanzionati i titolari di quattro distributori automatici mentre 15 sono state le infrazioni registrate in merito alla violazione del codice della strada per circolazione in senso vietato e per guida senza casco. Continueremo a tutelare il centro storico, i suoi residenti e le attività commerciali in regola. Nessuna resa all'inciviltà».

Nella stessa giornata di ieri, ricordiamo, sulle pagine del nostro giornale veniva pubblicata la nota relativamente ai disagi sopportati da alcuni residenti del centro storico ecausati dall'accesso alla Ztl da parte del varco di Porta S. Andrea non opportunamente controllato. Che siano gli effetti dell'ennesima denuncia che approda sul giornale? Preferiremmo pensare di più a una semplice casualità e che quei controlli diventino abitudinari e non eccezionali.