Due incidenti nel centro cittadino, di 4 feriti il bilancio

Serata movimentata per il Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale e per il servizio di Emergenza sanitaria del 118.

Intorno alle ore 21, quasi contemporaneamente, in pieno centro abitato sono avvenuti due incidenti stradali con feriti.

Un violento urto si è verificato su via Morgagni all'incrocio con via Galeno tra due autovetture, una Lancia Ypsilon e un'Opel. Bilancio tre feriti, seppure non gravi, e auto gravemente danneggiate.

Qualche minuto più tardi, su Via Cagliari all'incrocio con via Bari, una donna di 65 anni è stata investita da una Opel Corsa, condotta da un ventiduenne, mentre attraversava la carreggiata.

Il pedone è stato immediatamente soccorso e trasportato, in codice rosso, con autoambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria.

Le indagini e i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti specialisti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che stanno accertando e ricostruendo le dinamiche.