25 e 26 dicembre Santa Messa celebrata dal Vescovo nelle carceri di Trani

Il Vescovo della nostra diocesi, accompagnato da don Riccardo Agresti, don Vincenzo Giannelli e don Giuseppe Zingaro celebrerà la santa messa il giorno di Natale all’interno del carcere maschile di Trani e il 26 dicembre, invece, celebrerà la santa messa presso il carcere femminile .

Non è la prima volta che S.E. Mons. Luigi Mansi fa visita al carcere di Trani. Era il 1 dicembre del 2016 infatti quando volle andare lì in qualità di ministro che incontra l’uomo nella sua grande sofferenza.

Amorevolmente, le mani del nostro “ministro pastorale” incroceranno altre mani, quelle legate. Imprigionate.

La celebrazione della santa messa all’interno delle carceri testimonia la vicinanza della Chiesa andriese verso tutti coloro che stanno pagando per scelte sbagliate legate al passato e che finiscono nei luoghi di rieducazione per poter essere, domani, uomini liberi in una società che integra e non discrimina.

Mons. Luigi Mansi porgerà, presso la Casa Circondariale di Trani, il 25 e il 26 dicembre 2017, gli auguri a tutti gli uomini e donne ivi presenti per portare speranza e amore, e dare loro coraggio e forza per riscattarsi sul futuro.