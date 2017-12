‘Avvocati d'Affari’, 10 anni di cambiamenti del settore legale nel libro di Nicola Di Molfetta

Si intitola ‘Avvocati d'Affari: segreti, storie, protagonisti’ il libro che Nicola Di Molfetta, direttore di Legalcommunity.it, la principale piattaforma d'informazione online del settore, ha appena pubblicato per LC Publishing Group e che racconta l'evoluzione del mercato dei servizi legali d'affari nel corso degli ultimi dieci anni (2006-2016) in Italia. Il libro sarà presentato il 27 dicembre, alle 18.30, al Circolo dei lettori di Andria. Alla presentazione parteciperanno, l’autore Nicola Di Molfetta e gli avvocati Antonio Giorgino, Francesco Paolo Bello e Serena Botta.

Il decennio 2006-2016 identifica un arco temporale in cui il settore legale ha assistito all'affermazione dei grandi studi nazionali, al riposizionamento delle law firm straniere arrivate negli anni Novanta e all'affermazione delle superboutique nel nostro Paese.

«Ciò a cui abbiamo assistito - scrive Nicola Di Molfetta - è stato una sorta di Novecento della professione in cui, di fatto, si è passati dal telegrafo al world wide web».

Il libro, impreziosito dalla prefazione di Ferruccio de Bortoli, racconta in quindici capitoli i cambiamenti che hanno coinvolto gli studi associati inseriti nello scenario competitivo nazionale, illustrando fenomeni dirompenti come l'istituzionalizzazione, l'organizzazione, l'apertura alla comunicazione e all'internazionalizzazione.



L’autore - Nicola Di Molfetta, pugliese di nascita (Andria, 1976) e milanese d'adozione (dal 2001), è un giornalista specializzato in economia e finanza che dal 2006 si occupa del mercato dei servizi legali e in particolare dell'avvocatura d'affari.

Da gennaio 2014 dirige legalcommunity.it, prima piattaforma digitale d'informazione dedicata alla business law in Italia e il suo quindicinale, MAG, oltre a coordinare tutte le testate di LC Publishing Group (financecommunity.it, inhousecommunity.it, foodcommunity.it).

In precedenza ha lavorato per Il Sole 24Ore, con i direttori Guido Gentili e Ferruccio de Bortoli, Panorama Economy, con Sergio Luciano e Lettera 43 con Paolo Madron.

Tra il 2008 e il 2011 è stato direttore responsabile di Top Legal.