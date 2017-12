Gli Auguri del Colasanto e del Circolo Didattico "Oberdan" alla comunità alla presenza di S.E. Mons. Luigi Mansi e gli assessori Paola Albo e Maria Teresa Forlano nella manifestazione del 22 dicembre scorso presso l'auditorium di via Paganini.

Sul palco si sono alternate esibizioni musicali e di danza, recitazioni, tutte curate in sinergia dagli alunni del Colasanto e da quelli più piccolo del circolo didattico Oberdan.

Scenografia, costumi, coreografie e progettazione grafica, nulla è stato lasciato al caso. Tutto supervisionato dagli insegnanti e sotto la direzione artistica e il coordinamento organizzativo del dirigente scolastico, il prof. Cosimo Antonino Strazzeri.

Il Natale, dunque, come occasione per portare in scena il lavoro degli alunni e per ringraziare le istituzioni e la loro attenzione nei confronti della comunità scolastica.