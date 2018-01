"Insieme", il nuovo numero del periodico della Diocesi di Andria

É disponibile da oggi, 3 gennaio, in tutte le parrocchie di Andria, Minervino e Canosa, il numero di gennaio del periodico diocesano "Insieme". L'editoriale è costituito da uno stralcio del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace celebrata lo scorso 1° gennaio, commentato dal Vescovo Mons. Luigi Mansi.Ampio spazio viene dedicato in questo numero del giornale ai migranti e alla legge del "biotestamento".

Vengono inoltre presentati i progetti di solidarietà promossi dalla chiesa locale a favore delle famiglie bisognose nonché lo sportello diocesano di contrasto al gioco d'azzardo, recentemente inaugurato. Non mancano le pagine dedicate alle iniziative promosse dalle aggregazioni laicali e dagli uffici pastorali. Nel mese di gennaio si celebrerà la Giornata mondiale del migrante nonché la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.

Il periodico può essere ritirato anche presso la Curia Vescovile e alcune librerie.

Sarà on line nel sito della diocesi (www.diocesiandria.org) a partire da giovedì 11 gennaio.