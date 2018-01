Aggioir t'tt attrn au pizz

In scena, il 6 e 7 Gennaio '18, presso l'Auditorium "Riccardo Baglioni" dell'oratorio Sant'Annibale di Francia, con ingresso alle 19.15 e sipario alle ore 20, la commedia in vernacolo andriese in due atti, scritta da Vincenzo Quagliarella per la regia di Luigi Zagaria, che vede la partecipazione del gruppo famiglie della comunità parrocchiale.

«Da circa 20 anni si rinnova l'appuntamento con le rappresentazioni in vernacolo andriese che uniscono famiglie e l'intera comunità, la stessa che si prodiga per la riuscita dell'evento. Ognuno ci mette del suo - spiega don Riccardo Agresti - tutti diventano protagonisti indiscussi e raccontano una bella storia che vuole tramandare, di generazione in generazione, le tradizioni popolari».

Una commedia che, siamo certi, incasserà il consenso favorevole degli spettatori che parteciperanno numerosi e che proverranno non solo dal quartiere Camaggio.