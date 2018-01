Il Circolo dei Lettori compie 2 anni, oggi la "Festa" di compleanno

Era il dicembre 2015 quando un gruppo di amici appassionati di letteratura decise di unire le forze e fondare ad Andria un Circolo dei Lettori. L’obiettivo era chiaro: promuovere la lettura e la bella letteratura in una delle province in Italia in cui si legge meno. Da allora sono passati due anni e l’elenco di cose fatte è di tutto rispetto. Il Circolo dei Lettori ha pubblicato un libro (“Il repertorio dei pazzi della città di Andria”), ha aperto una sede (lo spazio “Hublab” in via D’Excelsis 22), ha organizzato un festival (il “Festival della Disperazione”, a maggio 2017), oltre a decine di presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, eventi musicali.

In breve dunque l’associazione, contando economicamente sulle proprie forze e quelle dei suoi associati, ha incarnato il ruolo di vero e proprio laboratorio culturale, e questo vorrebbe continuare ad essere, se possibile crescendo sempre di più.

Questa sera si festeggeranno in una serata aperta a tutti i 2 anni di vita di questa bella realtà, e quella sarà l’occasione per lanciare il tesseramento 2018. Le nuove idee sono tante, così come le prossime attività in cantiere, tutte realizzabili solo grazie all’apporto di quanti vorranno concederlo, all’insegna della “letteratura come stile di vita”.

La serata, intitolata paradossalmente "Non c'è niente da festeggiare" inizia alle 21:30 e dopo un’introduzione a cura del direttivo in cui verranno presentati gli eventi più importanti della programmazione 2018, l’attore Vittorio Continelli terrà una lettura teatralizzata da lui stesso curata. A seguire si spegneranno le candeline e si brinderà al nuovo corso con torta e spumante offerti dal Circolo. Per concludere, un intrattenimento musicale. «Abbiamo obiettivi ambiziosi che quasi certamente falliremo - fanno sapere dall’associazione - ma che importa? Diceva Beckett ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio». Tutti invitati dunque. L’appuntamento, come sempre, in via D’Excelsis 22.