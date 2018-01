Giovanni e Onofrio

Era l’inizio del 1948, da qualche giorno era stata promulgata la Costituzione e, come oggi, i partiti erano in fermento per la imminenza delle elezioni politiche, le più importanti della incipiente storia repubblicana. Nel disegno costituzionale i partiti erano parti di popolo con una definizione programmatica precisa, non una semplice accozzaglia di interessi. La stessa Costituzione aveva disegnato un equilibrio tra i poteri, scottati, come si era, da un uomo solo al comando.



Segretario della Democrazia cristiana in Andria era il dott. Giovanni Bitetto, uno dei medici più prestigiosi della città: aveva contribuito a ricostruire il partito, gli aveva dato una organizzazione diffusa sul territorio. Quella che si avvicinava era una battaglia campale. Toccava a lui occupare per la prima volta il seggio senatoriale o almeno provarci. E il dottore era pronto.

Ma in politica nulla può essere dato per certo, nessun patto è scritto sulla roccia, in politica tutto è sabbia: la sabbia copre per un certo periodo ma prima o poi arriva il vento e mette le cose in chiaro.

Anche in Andria c’era un forte movimento liberale che raccoglieva la destra agraria: forte perché rappresentava il padronato, debole perché a corto di voti. Il guaio dei ricchi è che, essendo ingordi, rimangono sempre in pochi. Punta di diamante dei liberali in città era Onofrio Jannuzzi: conosciutissimo per essere stato amministratore della città ma soprattutto per aver difeso le ragioni delle sorelle Porro, barbaramente trucidate nel 1946. La fama di Jannuzzi, come avvocato, si era diffusa oltre i confini cittadini e aveva raggiunto Bari e persino Roma. Sulla sua persona cominciarono a convergere le attenzioni dei partiti, nonostante i liberali avessero offerto a lui la candidatura.

Comincia il duello all’interno dell’area cattolico-liberale: Jannuzzi ha la fama, Bitetto ha i voti. Consci di questo a Bari gli ambienti democristiani cominciano a fare gli occhi dolci al liberale: in fin dei conti Jannuzzi era di tradizione liberale ma anche di estrazione cattolica, quindi un perfetto democristiano. Il futuro senatore era incerto e per due ragioni: non voleva tradire i liberali, non voleva fare torto a Bitetto.

Bitetto era cattolico e quindi aduso alla obbedienza ma anche alla fedeltà: la vittoria del partito era per lui più importante della sua carriera.

Jannuzzi alla fine mette la questione nelle mani del suo partito: che faccio? Gli rispose (il partito): con noi farai una battaglia di testimonianza, nella dc potrai essere eletto.

Bitetto diede prova di grande generosità: appena gli fecero balenare la possibilità di una candidatura di Jannuzzi nella dc cedette immediatamente il passo e, da grande signore qual’era, continuò a organizzare la campagna elettorale come se il candidato fosse sempre lui.

Il 18 aprile del 1948 Jannuzzi divenne senatore e entrò nella storia della città, Bitetto continuò a fare il medico e un ottimo amministratore di Andria. Senza quell’atto di generosità la nostra storia sarebbe stata diversa? Non lo so. So solo che la storia fa significativi passi in avanti solo quando tutti marciano nella stessa direzione.

Ps: una strada per il dott. Giovanni Bitetto, no? (la proposta ndr)